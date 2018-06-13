Уйти к другому мобильному оператору и сохранить номер: один шаг до свободы

Начиная с февраля 2019 года украинцы смогут сохранить свой номер телефона после смены мобильного оператора. От кого зависит запуск услуги, и как она будет работать?

Услуга переносимости мобильных телефонных номеров (англ. mobile number portability, MNP) была запущена в 1999 году в Великобритании, Нидерландах, Гонконге. В развитых странах Европы она работает с начала 2000-х годов.

Потребность в услуге MNP стала очевидна после массового распространения мобильной связи. Чтобы заставить мобильных операторов повышать качество услуг и снижать их стоимость, абоненты получили возможность сохранять свой телефонный номер даже после перехода к другому оператору.

Поэтому с конца 1990-х — начала 2000-х годов во многих странах, начиная с Великобритании и Нидерландов, правительства начали вводить требование для операторов обеспечивать переносимость телефонных номеров по желанию абонентов.

При этом процедура переноса номера может быть бесплатной по закону или требующей уплаты определённой комиссии, и занимать по времени от нескольких минут до нескольких дней.

В каких странах работает услуга MNP

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Мяч на стороне УГЦР

В Украине первый тендер на поставку оборудования и услуг для внедрения MNP Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) провел в 2015 году. Но тогда УГЦР признал тендер не состоявшимся.

Повторные торги УГЦР провел в 2016 году. Но и они не запустили процесс внедрения услуги. Причиной тому стала длительная судебная тяжба между УГЦР, победителем тендера компанией ООО "Диалинк" и одним из участников тендера ООО "Эс Ай Центр".

И вот через два года судебных разбирательств "Эс Ай Центр" наконец поставил для УГЦР оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для работы системы MNP. Теперь чтобы запустить MNP УГЦР должен закончить создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

"Мяч на поле заказчика, то есть УГЦР, — объясняет представитель "Эс Ай Центр". — Только от его решения зависит, как скоро будет запущена услуга. Все юридические преграды для запуска уже урегулированы. Компания "Эс Ай Центр" отмечает, что готова завершить реализацию проекта MNP, по которому уже выполнено 90% обязательств, если на то будет соответствующее правомерное решение".

Между тем, сама компания "Эс Ай Центр" на данный момент не принимает участие в завершении процесса создания системы MNP.

"Договор с УДЦР расторгнут. Мы вне проекта. Вопросы рекомендую задать УДЦР", — сказал в комментарии ЭП руководитель отдела продаж компании "Эс Ай Центр" Дмитрий Мыслицкий.

В "Эс Ай Центр" считают, что февраль 2019 года — это вполне реалистичный срок для запуска услуги MNP. Но это при условии, что заказчик — УГЦР — решит завершить создание системы на базе того оборудования и софта, которое уже установлено.

"Если же УГЦР начнет проводить новый тендер и новый подрядчик все будет делать с нуля, то до февраля 2019 года услуга MNP точно не заработает, это абсолютно нереалистичный срок!", — подчеркивают в "Эс Ай Центр".

Готовы ли мобильные операторы

О том, что запуск услуги MNP состоится в начале 2019 года, сообщили в пресс-службе компании lifecell.

Там ссылаются на то, что в начале июня 2018 года Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации (НКРСИ, ЭП) озвучила Ориентировочный план выполнения мероприятий по внедрению услуги переносимости номеров.

Согласно этому плану запуск MNP ожидается в первом квартале 2019.

В lifecell также раскрыли предстоящий алгоритм действий УГЦР и мобильных операторов по запуску услуги MNP. Так сейчас УГЦР работает над построением КСЗИ, которая должна потом получить сертификат соответствия — пройти государственную экспертизу. Также УГЦР обьявил тендер на выбор интегратора Центральной базы данных (ЦБД).

Тем временем, операторам необходимо закупить и настроить локальные базы данных (ЛБД, ЭП) и криптошлюзы (это требование по защите персональных данных абонентов) со стороны своей ЛБД. В lifecell говорят, что их ЛБД готова еще с весны 2017 года.

"После этого начнется этап интеграции и кросс-тестирования работы услуги. В конце 2018 года будут заключены договора на подключение операторов к ЦБД. Также операторам необходимо настроить бизнес-процессы и подготовить к запуску услуги внутренние системы", — заключают в lifecell.

В Vodafone Украина также ожидают, что услуга MNP заработает в начале 2019 года.

"Мы на данном этапе согласовываем график внедрения услуги, — рассказывает директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Ольга Дейнега. — Точные сроки сейчас в процессе проработки и зависят от эффективной совместной работы всех участников этого процесса (УГЦР, мобильных операторов и НКРСИ, ЭП). Ожидаем, что это будет в начале 2019 года", — резюмирует Дейнега.

Между тем, пресс-служба "Киевстар" пока не готова назвать конкретные сроки запуска услуги переноса мобильных номеров.

"В настоящее время совместно с регулятором, УГЦР и коллегами по рынку мы обсуждаем план внедрения и запуска MNP. Конкретные сроки называть пока рано, но "Киевстар" будет поддерживать запуск в максимально короткий срок, при условии, что все другие игроки рынка будут к этому готовы, и клиенты получат качественную услугу", — сообщили в пресс-службе "Киевстар".

Как будет работать MNP

По словам владельца "Эс Ай Центр" Дмитрия Зараховича и директора информационно-телекоммуникационного направления УГЦР Виктории Трощенко, в Украине перенос номера от оператора к оператору будет происходить в течение не более 3 рабочих дней.

Перенести свой номер от оператора к оператору сможет каждый абонент, но при условии, если он предоставит достоверные данные о себе и пройдет идентификацию личности.

Идентификация личности при переносе номера будет обязательна. Человек должен показать паспорт и доказать, что номер, который он переносит к другому оператору, принадлежит именно ему. Абоненты с ограниченными физическими возможностями смогут перенести свой номер, воспользовавшись помощью других людей, но при условии выдачи им соответствующей доверенности.

В заявлении на перенос номера необходимо указать, к какому оператору вы переходите и от которого отказываетесь.

Операторы должны уведомить абонента о готовности начать техническую процедуру переноса номера.

Во время переноса номера абонент может оставаться без связи в течении не более 3 часов.

Стоимость перехода от оператора к оператору с сохранением номера должно быть "невелика", говорят Зарахович и Трощенко.

Примечательно, что Украина остается едва ли не единственной страной в Европе, где нет услуги MNP. В других постсоветских странах MNP уже давно реализована. По предварительным подсчетам около 2 млн абонентов готовы сменить оператора с сохранением своего оригинального номера.