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"Рай для предпринимателей": В Украине внедрят электронные чеки

Среда, 13 июня 2018, 12:20
 

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня.

Согласно принятым документам система предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств - персональных компьютеров, планшетов, смартфонов - без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

"Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора", - отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и щомісячничних взносов на их обслуживание.

Бизнес сэкономит около двух миллиардов гривен на дополнительных оплатах.

"Это не бизнес – продавать кассовые аппараты, это была монополия, чтобы всех "посадить на иглу..." Можно сказать что этот проект это освобождение от касовоапаратовского рабства", - отметил Гройсман.

Экономическая правда

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