"Рай для предпринимателей": В Украине внедрят электронные чеки

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня.

Согласно принятым документам система предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств - персональных компьютеров, планшетов, смартфонов - без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

"Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора", - отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и щомісячничних взносов на их обслуживание.

Бизнес сэкономит около двух миллиардов гривен на дополнительных оплатах.

"Это не бизнес – продавать кассовые аппараты, это была монополия, чтобы всех "посадить на иглу..." Можно сказать что этот проект это освобождение от касовоапаратовского рабства", - отметил Гройсман.

Щойно #КМУ прийняв дві постанови: одна - спрощує використання касових апаратів (РРО), друга - запускає пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей та технологій в цій сфері (мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації)@Kabmin_UA pic.twitter.com/7qrzVrghyA — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 13, 2018

Экономическая правда