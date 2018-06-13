Нормы потребления газа для населения могут вырасти

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета министров № 203, которым были снижены нормы потребления газа для граждан, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в постановлении № 826/2507/18 от 30 мая.

Это значит, что норма потребления газа может вырасти с 4,4 до 6 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.

Норма потребления природного газа - объем потребления газа, установленный в соответствии с законодательством для проведения потребителями расчетов за потребленный газ при отсутствии счетчиков газа.

Напомним, Кабинет Министров снизил на 25% нормы пользованием газоснабжением без наличия счетчиков.

Подробнее о нормах потребления газа можно прочитать в статье: Невидимые сети. Как Порошенко и Яценюк заработают на Фирташи

Экономическая правда