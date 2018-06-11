OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "Роттердам+", отсутствии горячей воды и самом мощном компьютере.

О валютных ограничениях НБУ. Национальный банк готовит план действий на случай срыва сотрудничества Украины с МВФ.

О самом мощном компьютере. В США 8 июня был представлен компьютер The Summit (Вершина) стоимостью 200 миллионов долларов.

О приватизации "Укргазвыдобування". Американо-британский финансист Джордж Сорос и глава "Нафтогаза" вели переговоры об условиях приватизации "Укргазвыдобування".

О приватизации. Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

О суде против Коломойского. Национальный банк подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского.

О "Роттердам+". Дело о возможной коррупции при формировании цены на уголь "Роттердам+" является одним из наиболее актуальных для детективов НАБУ.

Об отказе от платежных карт. Национальный банк разрешит клиентам пользоваться деньгами на банковских счетах без использования платежных карт международных платежных систем.

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Почему у киевлян нет горячей воды

Пока Ринат Ахметов, Виталий Кличко и Андрей Коболев не могут решить, кто, кому и сколько должен, треть Киева остается без горячей воды. Если проблему срочно не решить, столице грозит техногенная катастрофа.

Илья Пономарев: Мы с Соросом договаривались о приватизации "Укргаздобычи"

Опальный российский политик и бизнесмен Илья Пономарев рассказал ЭП об инвестиционных проектах созданной им американской компании, о планах воскрешения одиозного предприятия "Карпатыгаз" и переговорах с Джорджем Соросом и Андреем Коболевым о приватизации "Укргаздобычи".