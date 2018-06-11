НБУ может вернуть валютные ограничения

Национальный банк готовит план действий на случай срыва сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.ua.

"Когда у нас спрашивали, что вы будете делать, если не будет программы сотрудничества по МВФ, мы озвучили, что у нас уже есть несколько проработанных альтернативных сценариев и даже продуманы критерии, по которым мы будем внедрять те или иные меры в случае наступления той или иной ситуации", - отметил Смолий.

По его словам, публиковаться эти критерии не будут, так как это "внутренние наработки".

Отмечается, что срыв кредитной программы с МВФ может привести к ужесточению валютных ограничений.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и нам не придется их применять, но мы об этом открыто говорим: у нас есть критерии, в случае реализации которых нам придется перейти к более жесткой монетарной политике и даже, в крайнем случае, рассмотреть возможность введения валютных ограничений", - подчеркнул Смолий.

Напомним, Смолий также заявил, что в Нацбанке ожидают получения пятого транша МВФ к осени этого года.

Экономическая правда