Почему у киевлян нет горячей воды

Пока Ринат Ахметов, Виталий Кличко и Андрей Коболев не могут решить, кто, кому и сколько должен, треть Киева остается без горячей воды. Если проблему срочно не решить, столице грозит техногенная катастрофа. (укр)

Що сталося? У Києві без гарячої води залишається близько 3 тис або 30% будинків. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, через півтора місяця ця кількість може збільшитися до 100%, що призведе до техногенної катастрофи. Загалом практика відключення гарячої води у Києві в літні місяці є доволі поширеною. Це відбувається щороку у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Споживачів про тимчасові незручності попереджають заздалегідь, надаючи інформацію про адреси та час, який потрібен для проведення таких робіт.

В яких районах немає гарячої води? Наприкінці квітня зупинилася низка котелень у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському, Подільському, Голосіївсьму, частині Оболонського, Дарницького та Печерського районів. Зокрема, ідеться про ті будинки, які неможливо підключити до ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу "Енергія" (всі три об’єкти досі знаходяться в управлінні "Київенерго" - ЕП).

А в яких вона є? За даними "Київенерго", на сьогоднішній день гарячою водою забезпечені понад 70% київських споживачів. Зокрема, ТЕЦ-5 постачає гарячу воду для жителів центру міста, Русанівки, Позняків, Березняків, Теремків, проспекту Лобановського, Чоколівки, частини Печерська, Борщагівки та ін. ТЕЦ-6 забезпечує столичні масиви Троєщина, Лісовий, Північно-Броварський, Воскресенка, Виноградар та частину Оболоні. Завод "Енергія" постачає гарячу воду кільком сотням будинків на Позняках.

Чому ці 30% будинків залишилися без гарячої води? Це заплутана історія. Сторони конфлікту — компанії "Київенерго", "Київтеплоенерго" та "Нафтогаз", за якими "стоять" олігарх Рінат Ахметов, міський голова Києва Віталій Кличко та керівник НАКу Андрій Коболєв. Річ у тім, що у квітні поточного року сплив термін дії угоди, за якою з 2001 року "Київенерго" (останні сім років належить компанії ДТЕК Ахметова – ЕП) управляла тепловим господарством столиці й постачала гарячу воду та опалення. Київська влада вирішила не продовжувати угоду, повернути вказані об’єкти у своє управління та самостійно займатися наданням вищезазначених послуг. З чим пов’язано таке рішення? Офіційна позиція КМДА – компанія Ахметова була неефективною. У Кличка розглядали можливість передавання всіх тепломереж в муніципальне управління, або залучення міжнародних операторів, які "були б більш ефективними". З останнім, на жаль, не склалося. Це можна пояснити тим, що теплопостачання в Україні є історично збитковим. Можливо, саме через це Ахметов так легко відмовився від такої кількості об’єктів. Наразі процес триває. Він почався у 2017 році з передавання частини мереж Дніпровського та Дарницького районів в управління новоствореного комунального підприємства "Київтеплоенерго". 1 травня 2018 року воно перебрало ще понад 65 тис об'єктів — котелень, станцій теплопостачання та теплових мереж. Залишається третя фаза: передавання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які, крім тепла, виробляють електроенергію, і сміттєспалювального заводу "Енергія". Наразі Київ вже отримав в своє управління об’єкти, які забезпечують гарячою водою 30% будинків, після завершення третьої фази столиця контролюватиме всі 100%.

Тобто гарячої води нема через передавання майна? Ні, труднощі виникли через проблеми з газопостачанням. "Київенерго" мала договір з "Нафтогазом", а в "Київтеплоенерго" такого договору нема.

У чому проблема? Нехай підпишуть. "Київтеплоенерго" звернулася до "Нафтогазу" з таким проханням, проте керівництво останньої відмовляється підписувати договори на поставку газу з "Київтеплоенерго" через мільярдну заборгованість компанії Ахметова. У прес-службі "Нафтогазу" пояснили, що компанія готова укласти угоду одразу після вирішення питання правонаступництва за борговими зобов'язаннями шляхом укладання договорів переведення боргу між "Київтеплоенерго", "Київенерго" та "Нафтогазом" згідно із законом "Про теплопостачання". Отже, "Київтеплоенерго" повинна стати правонаступницею боргів "Київенерго".

Про яку суму боргу йдеться? Йдеться про величезні кошти. "Нафтогаз" і "Київенерго" досі не можуть погодити точну суму. Державна компанія говорить про 4,8 млрд грн, а представники компанії Ахметова стверджують, що вони винні на 1 млрд грн менше. "Нафтогаз" наполягає, що "Київтеплоенерго" повинна прийняти всю суму боргу. На наш погляд, це буде порушенням законодавства. Треба чітко розуміти структуру боргу та його розмір. На це необхідний час", — каже заступник міського голови.

Що каже влада Києва? У Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" слід вирішувати окремо. "Першочергове завдання для підприємства — підготовка до зими, закупівля техніки і створення ресурсної бази для надання сервісу киянам", — сказав Кличко. Київська влада пропонує спочатку укласти угоду, а потім вирішувати питання боргу. Водночас заступник міського голови поставив під сумнів правильність трактування "Нафтогазом" норм закону "Про теплопостачання". "Ми зверталися до міжнародних консалтингових компаній. Вони кажуть, що автоматичного переходу боргу закон не передбачає. Ми не відмовляємося від боргу, але оскільки ситуація складна і вимагає багато часу, пропонуємо укласти угоду і паралельно вирішувати питання заборгованості", — заявив Пантелеєв.