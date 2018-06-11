Дело "Роттердам+" является для нас приоритетным — НАБУ

Дело о возможной коррупции при формировании цены на уголь "Роттердам+" является одним из наиболее актуальных для детективов Национального антикоррупционного бюро.

Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Громадське.

"Это дело является одним из наиболее актуальных, расследуемых детективами НАБУ. Там нужна помощь наших международных партнеров. Мы предоставили запросы на международную правовую помощь и теперь ждем ответов", - сказал Сытник.

По его словам, самое сложное в этом деле будет оценить размер убытков от методики "Роттердам+".

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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