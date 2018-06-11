Фонд госимущества дал старт большой приватизации

Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", - написал Трубаров.

Отметим, что принятие решений о приватизации по каждому объекту из перечня — следующий шаг после утверждения перечня объектов большой приватизации.

Одним из предприятий, которые продадут в этом году, станет "Президент-Отель". Планируется приватизировать государственный пакет акций в размере 100%.

Как сообщал ранее Трубаров, в перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет 2018 года предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн.

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Экономическая правда