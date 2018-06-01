OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об МВФ. МВФ предупредил Гройсмана о возможном срыве транша. Они недовольны последними решениями правительства Украины относительно полномочий Минфина и подчинения ДФС.

О "евробляхах". Южанина и Ко предложила новые ставки для растаможивания автомобилей. Они рассчитаны таким образом, чтобы защищать страну от экологического ущерба, который наносят подержанные автомобили.

Об "Укрспирте". На все банковские счета ГП "Укрспирт" наложен арест. Это может привести к банкротству предприятия.

О кассовых аппаратах. Минфин предлагает упростить использование кассовых аппаратов.

О "Нафтогазе" и "Газпроме". НАК "Нафтогаз Украины" направил свои предложения российскому "Газпрому" по условиям транзита российского газа в 2020-2028 годах. Хотят повысить цену транзита.

О билетах. Железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона.

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