В Раді озвучили нові ставки розмитнення "євроблях"

Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів.

Про це в інтерв'ю НВ заявила глава комітету Ніна Южаніна.

"Зараз ми схиляємося до того, щоб надати можливість розмитнити автомобілі за новими ставками", - сказала вона.

За словами Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

"Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна в 1,6 тис куб см акциз становить 427 євро, віком до п'яти років - 2629 євро, понад п'ять років - 3906 євро", - сказала вона.

"За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро, до п'яти років (Євро-5) - 300 євро, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) - 750 євро, 2000-2004 роки (Євро-3) - 1500 євро", - пояснила Южаніна.

При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити 7500 євро, додала Южаніна.

"Тут акциз буде виконувати регулюючу функцію, щоб обмежити ввезення таких автомобілів в Україну", - резюмувала вона.

Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

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