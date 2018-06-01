Динамо — НБУ 3:0. Що Нацбанк і Приватбанк програли Суркісам в суді

Национальный банк и государственный Приватбанк окончательно проиграли судебный спор футбольному клубу "Динамо", которым владеют братья Суркисы. Это только начало. (укр)

Національний банк і державний Приватбанк остаточно програли судову суперечку футбольному клубу "Динамо", яким володіють брати Суркіси.

Напередодні Верховний Суд відмовився задовольнити заяви Нацбанку і Приватбанку щодо перегляду судових рішень з питань визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною з "Приватбанком" особою.

Тобто, вища судова інстанція визнала ФК Динамо не пов'язаною особою з колишніми власниками Привату,

А це означає, що родина Суркісів тепер може претендувати на 8 млрд гривень, які вона втратила у процесі націоналізації Приватбанку.

Так, під час націоналізації кошти компаній, які належали Григорію та Ігорю Суркісам, були зараховані в капітал банку. Підстава — компанії були визнані пов'язаними з акціонерами.

Тепер у Суркісів вже є успішний кейс оскарження таких дій на прикладі "Динамо".

Чому Динамо судилось з Приватбанком

Динамо прагнуло довести, що вони не пов'язані з колишніми акціонерами Приватбанку. В часи, коли Приватбанком володіли ігор Коломойський та Генадій Боголюбов, київський клуб обслуговувався у Приватбанку.

ТОВ "ФК "Динамо" Київ мало кредитну лінію в банку. Тобто, клуб не мав власних коштів у банку.

Проте, напередодні націоналізації комісією НБУ з питань визначення пов'язаних з банками осіб ФК "Динамо Київ" був визнаний пов'язаною з акціонерами Приватбанку стороною.

Але це не все. В Приватбанку також були рахунки родини Суркісів та їх компаній. Більшу частину рахунків у банку, що їм належала було конвертовано в капітал банку, після чого банк було продано Мінфіну за 1 гривню. Процедура називалась bail-in.

Навіщо це футбольному клубу

На умовах off the rec представники Приватбанку розповідали, що ця справа розглядається як "лакмусовий папірець" для інших справ, пов'язаних з процедурою bail-in.

Успіх доведення непов'язаності може дати дорогу аналогічним справам компаній Суркісів. Загалом родина втратила близько 8 млрд грн у процесі націоналізації банку.

Отже, якщо у вищій інстанції "Динамо" вдалось довести непов'язаність клубу з банком, то і інші компанії зможуть зробити так само. У клубу коштів на рахунках не було, а інші компанії мали на рахунках мільярди гривень, які можна буде стягнути у разі перемоги у судах.

Як НБУ доводив пов’язаність

НБУ в суді намагався довести пов'язаність родини Суркісів з колишніми акціонерами, наголошуючи, що вони володіють спільними активами. В якості доказів НБУ надав роздруківку з сайту телеканалу "ТЕТ" щодо структури власності. Там Ігор Коломойський та Ігор Суркіс вказані як власники телеканалу.

Також НБУ намагався довести, що умови кредитування клубу були неринковими.

ВАСУ вирішив, що подана Нацбанком роздруківка "не є формою здійснення банківського нагляду" , а в держреєстрі юросіб Ігор Суркіс не вказаний співвласником "ТЕТ". Також він, згідно з поданими документами, не залучений в органи управління компанії Bolvik Ventures LTD, яка фігурує в структурі власності "ТЕТ".

За висновками ВАСУ, це спростовує твердження НБУ щодо спорідненості ТОВ "ФК "Динамо" Київ" з Приватбанком. Також Вищий адмінсуд не погодився з думкою НБУ, що відносин були неринковими.

Чи були у НБУ інші аргументи

Очевидно, що так. Особи, наближені до вже націоналізованого Приватбанку, демонстрували автору схеми походження депозитних рахунків компаній, які пов'язані з родиною Суркісів.

Надані документи свідчили, що кошти компаній Суркісів на рахунках у Приватбанку — це раніше взяті у банку кредити, які були відмиті через ряд фінансових операцій.

Більше того, ці кошти були розміщені на депозитних рахунках Приватбанку під завищений відсоток річних у валюті, починаючи з 2008 року. А проценти, начебто, виводились на банк Кіпру.

Попри обіцянки дати дозвіл на майбутню публікацію документів, опублікувати документи журналістам так і не дозволили. Очевидно, що подібні докази не було надано і в суді.

Ще раз про наслідки

Якщо інші компанії родини Суркісів аналогічно доведуть, що вони не пов’язані з банком особи, то у родини Суркісів буде можливість повернути втрачені у банку кошти.

Йдеться, зокрема, про близько 8 млрд грн, які Приватбанк, очевидно, попросить на докапіталізацію з державного бюджету.

Тобто, націоналізація Приватбанку продовжує дорожчати. Досі вона коштувала державному бюджету близько 170 млрд грн.