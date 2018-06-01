МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу — ЗМІ

Рон ван Роден та Володимир Гройсман УнІан

Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Про це сказано в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до українського уряду, передає Liga.net з посиланням на джерело в Кабміні.

У ньому йдеться про два рішення, прийнятих на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення.

Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" в тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань з розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну.

"Діючі норми говорять про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається при своїх правах", - повідомила прес-служба Гройсмана в коментарі виданню.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном.

"Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями і пресою.

"Якщо їх все ж опублікують Мінфін буде оскаржувати обидва рішення. Але я впевнений, що Кабмін не піде на такий крок", - зазначив Данилюк.

Нагадаємо, 23 травня Данилюк на засіданні уряду домагався призначення свого радника Яни Бугримової на посаду заступника міністра. Після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено.

Прем'єр-міністр, коментуючи ситуацію з міністром фінансів, припустив, що той хоче змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася. За інформацією ЗМІ, після відходу Данилюка, уряд підтримав два вищеназваних рішення.

У листі до послів "Великої сімки" Данилюк поскаржився на "тиск" і спроби призначити до нього в заступники людей впливових депутатів "Блоку Петра Порошенко" Ігоря Кононенко та Ніни Южаніної.

За версією Данилюка спочатку кандидатом в його заступники просували Ігоря Уманського, а потім Світлану Воробей.

Раніше у міністра фінансів були публічні конфлікти з екс-главою Держфіскальної служби Романом Насіровим, а також главою податкового комітету Верховної Ради Ніною Южаніною.

Зараз ДФС очолює екс-керівник вінницької податкової Мирослав Продан.