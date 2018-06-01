Мінфін пропонує спростити використання касових апаратів

Міністерство фінансів напрацювало рішення, які спрощують використання касових апаратів та ініціює пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Відповідні проекти актів було прийнято урядового комітету 31 травня та будуть винесені на затвердження Уряду наступного тижня.

Це означає, що відтепер для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації.

Пілотний проект дозволить дослідити інноваційні розробки у сфері реєстрації розрахункових операцій (РРО) та дослідити застосування новітніх моделей РРО.

Зазначається, що проект дозволить розширити перелік наявних моделей і функцій, зможе демонополізувати ринок РРО, спростити умови для використання РРО, зменшити витрати на їх придбання, стимулювати підприємців до застосування РРО.

Крім того, напрацьовано проект постанови "Про внесення змін до порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій", який запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування.

Нагадаємо, у травні 2017 року прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив внести пропозиції змін до законодавства або постанов уряду з метою спрощення системи утримування розрахункових касових апаратів.

Рекомендуємо почитати: А якщо по-чесному? Сім кіл пекла легального бізнесу по-українськи

Економічна правда