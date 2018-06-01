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Квитки на потяги в Україні подорожчали ще раз

П'ятниця, 1 червня 2018, 16:05
 

Залізничні квитки на потяги "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Про це повідомляє ЦТС.

Ця зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів.

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який вступив в силу з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів.

В кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище базової ставки проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% в порівнянні з попереднім періодом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" проіндексувала тарифи на пасажирські перевезення в два етапи: перший етап підвищення цін на квитки на 12% - з 30 травня, другий етап - також на 12% з 1 жовтня 2018 року.

Економічна правда

Укрзалізниця
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