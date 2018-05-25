OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О ценах на газ для населения, запрете WebMoney и сотрудничестве с МВФ.
О ценах на газ для населения. Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.
О докапитализации санкционных банков. Национальный банк разрешил докапитализацию санкционных украинских банков их материнскими структурами.
О сотрудничестве с МВФ. Национальный банк рассчитывает на начало новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
О росте цен на топливо. В период с 24 по 25 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС.
О транзите газа. Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.
Об украинской IТ-отрасли. IТ-отрасль в Украине входит в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП.
О запрете WebMoney. Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".
Хотите узнать больше?
Смартфон шпионит за вами. Как этому помешать?
Насколько хорошо вы защищаете свою "виртуальную личность" в смартфоне и соцсети? ЭП составила рейтинг типичных ошибок пользователей и способы их устранения.
За день до финала Лиги Чемпионов: заполнены ли киевские гостиницы?
Сколько в Киеве доступных гостиниц для бронирования, по состоянию на 24 мая? Каков ценовой диапазон на гостиничные номера за неделю до финала?