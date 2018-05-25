OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О ценах на газ для населения, запрете WebMoney и сотрудничестве с МВФ.

О ценах на газ для населения. Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

О докапитализации санкционных банков. Национальный банк разрешил докапитализацию санкционных украинских банков их материнскими структурами.

О сотрудничестве с МВФ. Национальный банк рассчитывает на начало новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

О росте цен на топливо. В период с 24 по 25 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС.

О транзите газа. Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.

Об украинской IТ-отрасли. IТ-отрасль в Украине входит в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП.

О запрете WebMoney. Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".

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