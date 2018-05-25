Украина и ЕС договорились о переговорах с РФ по транзиту газа — Гройсман

Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры по транзиту газа европейским потребителям из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы договорились о трехсторонних переговорах в формате "ЕС - Украина - Россия" по вопросам транзита газа. Позиция Украины будет ответственной и твердой", - сказал премьер Владимир Гройсман на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем.

Гройсман подчеркнул, что использование украинской газотранспортной системы - это надежная альтернатива проекта "Северный поток-2", который является политическим проектом и угрозой энергетической безопасности Европы.

Стороны договорились согласовать позиции по использованию ГТС - на взаимовыгодных условиях.

Ранее "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе отметили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда