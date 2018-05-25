Бензин и дизтопливо дорожают в регионах

В период с 24 по 25 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, на 1 грн/л подорожали все виды топлива на заправках региональной сети "Автопорт": А-92 – до 31,20 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л, А-95+ – до 32,70 грн/л, ДТ – до 29,70 грн/л.

В сети Route 20 бензины и дизельное топливо подорожали на 0,55 грн/л.

В сетях AMIC, Marshal и "Катрал" цены на топливо выросли на 10–30 коп./л.

Средние цены по стране 25 мая выросли на 1–3 коп./л.

Напомним, в период с 22 по 23 мая стоимость сжиженного газа на заправках в Украине продолжила рост на 10-50 копеек за литр.

Экономическая правда