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Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70% - глава НКРЭКУ

Пятница, 25 мая 2018, 16:00
 

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает Укринформ.

"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине сегодня является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Напомним, Дмитрий Вовк отказался от планов лонгирования своих полномочий в статусе главы Нацкомиссии по регулированию энергетики.

Экономическая правда

НКРЭ газ
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