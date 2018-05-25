Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70% - глава НКРЭКУ

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Об этом журналистам сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает Укринформ.

"Сейчас пересмотр составляет + 60-70%", - сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как сообщалось, ключевыми требованиями МВФ к Украине сегодня является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Напомним, Дмитрий Вовк отказался от планов лонгирования своих полномочий в статусе главы Нацкомиссии по регулированию энергетики.

Экономическая правда