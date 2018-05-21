OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О цене на газ и первом рейсе украинского лоукостера.

О Мартыненко. Государственная компания, которой руководят люди Мартыненко, подала в суд, чтобы тот обязал банк перечислить 2 миллиона долларов фирме, которую также связывают с бывшим депутатом.

О цене на газ. НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% по сравнению с апрелем.

О первом рейсе украинского лоукостера. Новосозданный украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс.

О бензине. Таможенное оформление нефтепродуктов не осуществлялось трое суток из-за технического сбоя оборудования на энергетической таможне ГФС.

О "Криворожстали". После четырехдневной забастовки железнодорожники ПАО "АрселлорМиттал Кривой Рог" вышли на работу.

О налогах. Крупные налогоплательщики задекларировали 20,1 миллиарда гривен налога на прибыль за первый квартал 2018 года, что составляет 81,4% от общих начислений по стране.

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