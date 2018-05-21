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"Нафтогаз" повышает цену на газ

Понедельник, 21 мая 2018, 13:35

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена вырастет на 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5% (на 852 гривен) – до 10893,6 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" повысил цену на свой природный газ с мая на 5,5%.

Экономическая правда

Нафтогаз газ
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