Крупные компании уплатили 20 миллиардов налога на прибыль

Крупные налогоплательщики задекларировали 20,1 миллиарда гривен налога на прибыль за первый квартал 2018 года, что составляет 81,4% от общих начислений по стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

Эта сумма на 3,3 млрд грн или на 19,4% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

Всего по Офису КНП декларации по налогу на прибыль подали 1346 субъектов хозяйствования - 5% от общего количества таких плательщиков по Украине.

По итогам кампании декларирования 1 квартала 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом КНП ГФС, составили 1298 млрд грн, что на 11,6% превышает доходы за 1 квартал 2017 года и занимает 62,4% от объемов доходов по Украине в целом.

Сообщается, что плательщики Офиса ВПП обеспечили 81,4% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

Кроме того, пресс-служба Офиса сообщила о положительных результатах работы по направлению сокращения убытков крупными плательщиками. В течение 1 квартала 2018 года относительно 2017 года сумма убытков уменьшилась на 17,5 млрд грн или на 2,6%.

Всего по результатам декларирования 1 квартала 2018 года 56 субъектов хозяйствования, которые за 2017 год декларировали 21,1 млрд грн убытков, вышли из состояния убыточности и задекларировали к уплате 427,3 млн грн налога на прибыль.

Отмечается, что налоговая отдача по результатам декларирования налога на прибыль 1 квартала 2018 года составляет 1,55% и остается самой высокой по стране (1,19% всего по Украине).

Нагадаємо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що президент Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

Экономическая правда