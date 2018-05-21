Госкомпания хочет через суд заплатить 2 миллиона долларов фирме, которую связывают с Мартыненко

Государственная компания, которой руководят люди Мартыненко, подала в суд, чтобы тот обязал банк пересчитать 2 миллионов долларов фирме, которую также связывают с бывшим депутатом.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению 12 апреля этого года.

В заявлении говорится, что "Укргазбанк" не принял платежное поручение "ВостГОК" о перечислении эквивалента 1,98 млн долларов в евро на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар - урановый оксидный концентрат.

"ВостГОК" отмечает, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.

В свою очередь, "Укргазбанк" ссылается на письмо Национального банка Украины от 29.08.2016 "О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций".

Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем "Укргазбанк" считал невозможным перечислить средства.

"Укргазбанк" предложил "ВостГОК", чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ.

В то же время в январе 2018-го "Укргазбанк" все же совершил частичный перевод компании Steuermann в сумме 100 тыс евро.

"Укргазбанк" обращался к НБУ относительно законности обслуживание контракта. Но в Нацбанке предложили напрямую обратиться к Минэнергоугля и Национальному антикоррупционному бюро.

10 мая 2018 через канцелярию суда поступило заявление заместителя генпрокурора - руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры о вступлении в дело.

В своем заявлении руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на уголовное производство № 52015000000000009 (так называемое "дело Мартыненко"), где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдано спорное платежное поручение.

Холодницкий подчеркнул, что исковые требования ГП "ВостГОК" противоречат интересам государства.

Суд удовлетворил заявление руководителя САП о вступлении в дело, а также привлек третьими сторонами Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.

Напомним, 9 января 2018 детективы НАБУ предоставили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко и его защитникам доступ к материалам дела о завладении средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

В случае ГП "ВостГОК" говорится о растрате 17,28 млн долларов на закупках уранового концентрата, а по "Энергоатому" - 6,4 млн евро по контрактам с чешской компанией SKODA JS на поставку оборудования для атомных станций.

В начале 2016-го Мартыненко добровольно сложил мандат народного депутата. Это произошло после того, как в Украине стало известно, что щвейцарська прокуратура расследует дело против Мартыненко относительно возможного получения 30 млн франков взятки от чешской компании SKODA JS за победы на тендерах.

Как известно, ранее Мартненко был председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. В парламенте он входил во фракцию "Народного фронта".

Экономическая правда