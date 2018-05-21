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Украинский лоукостер совершил первый рейс

Понедельник, 21 мая 2018, 14:15
 

Новый украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Сегодня должны состояться два первые рейсы SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год - не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также отметил успешную работу руководства Госавиаслужбы и пожелал авиаперевозчику успешной работы.

Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Больше про запланированные рейсы можно прочитать тут.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

Рекомендуем почитать: Sky Up. "Взлетит" ли новый украинский авиаперевозчик

Экономическая правда

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