Железнодорожники "АрселорМиттал" прекратили забастовку

20 мая после четырехдневной забастовки железнодорожники ПАО "АрселлорМиттал Кривой Рог" вышли на работу.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Сейчас цех по эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" работает стабильно, на линии задействовано 82 тепловоза (все - собственные). Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов", - сообщили в "АрселорМиттал".

"Несмотря на тяжелое финансовое положение, вызванное резким снижением объемов производства, менеджмент ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" делает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту своих работников, не допустить срыва выплаты зарплаты за май", - добавили в металлургической компании.

Руководство компании приняло решение о своевременной выплате аванса в полном объеме с учетом повышения зарплаты, о котором было объявлено ранее. С 1 мая 2018 года оклады работников предприятия были повышены на 5%-20%.

Сообщается, что дальнейшее финансирование социальных объектов и предоставления льгот зависит от ситуации, которая будет складываться на предприятии.

Напомним, работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышение заработной платы.

В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" считают забастовку железнодорожников незаконной.

Экономическая правда