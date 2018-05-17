Коломойский получил доступ к отчету детективов Kroll по Приватбанку

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и вытребовал у Национального банка результаты расследования детективного агентства Kroll по ситуации в ПриватБанке перед его национализацией.

Об этом со ссылкой на определение суда пишет Finbalance.

НБУ в частности должен предоставить справки, отчеты, таблицы и т.д., говорится в судебном документе.

Нацбанк настаивал, что компания Kroll провела forensic audit Приватбанка, который подтвердил подозрения НБУ относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией.

Однако Коломойский и его адвокат опровергали эту информацию, ставя под сомнение не только качество, но и сам факт существования результатов расследования.

Как сообщалось, Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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