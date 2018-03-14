Коломойский: аудит Kroll по миллиардным мошенничествам - бездоказательный

Бывший совладелец национализированного Приватбанка Игорь Коломойский считает расследование компании Kroll бездоказательным.

Такую позицию Коломойского передал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат бизнесмена Игорь Барсученко.



"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом 7 страниц, оформленную на бланке НБУ, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", - заявил Коломойский.

Экс-владелец Приватбанка указывает, что за результаты такого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность, так как обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица – ни представителей Kroll, ни служебных лиц НБУ.

"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Нацбанком, являются заведомо недостоверной информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Коломойского, в связи с чем принимаются меры по судебной защите", - заявил бизнесмен.

Он аргументирует свою позицию примером работы Kroll в Молдове, по итогам которой на сайте Нацбанка этой страны был размещен 57-страничный документ, оформленный на бланке компании Kroll, который дает возможность определить ее как исполнителя отчета и сделанный ее сотрудниками объем работ.

Коломойский также сообщил, что направил запрос в НБУ, в ответ на который получил информацию, что результатами расследования компании Kroll в отношении Приватбанка является только презентация, обнародованная на сайте Нацбанка.

Как сообщалось, на брифинге в Нацбанке в середине января было объявлено, что Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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