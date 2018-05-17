OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О "Криворожстали", cashless и Apple Pay.
О "Криворожстали". Работники завода железнодорожного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" начали акцию протеста, требуя надлежащие условия труда и повышения заработной платы.
О валюте. Верховная Рада приняла в первом чтении закон "О валюте", которым заменят устаревший "валютный декрет".
Об Apple Pay. В Украине начала работу мобильная платежная система Apple Pay.
О сайте Минэнерго. Министерство энергетики и угольной промышленности за три недели не смогло возобновить работу "взломанного" сайта.
О кредите от ЕС. Комитет Европарламента по международной торговле вслед за комитетом по иностранным делам одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.
О cashless. Почти половина всех расчетов осуществляется банковскими карточками, и этот показатель продолжает расти.
О кредитах. Верховная Рада приняла за основу законопроект, призванный устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора.
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