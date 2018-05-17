Минэнерго за три недели после атаки хакеров не восстановило работу сайта

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, новый сайт которого был взломан 24 апреля, за три недели не смогло восстановить работу веб-ресурса.

Более того, по состоянию на сегодня уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта, поэтому при заходе по адресу www.mev.gov.ua посетителям доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.

Как сообщалось, 24 апреля новый сайт Минэнергоугля Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали.

Злоумышленники требовали за восстановление 0,1 биткоина (около 900 долларов), при неуплате взломщики грозили уничтожить всю информацию с сайта через 10 часов.

После этого, Минэнергоугля вновь начало использовать свой старый сайт www.mpe.kmu.gov.ua, который с января до конца апреля не обновлялся.

Минэнергоугля создало рабочую группу для анализа причин взлома его сайта и обещало восстановить его работу в ближайшее после взлома время.

Интерфакс-Украина