Минэнерго за три недели после атаки хакеров не восстановило работу сайта
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, новый сайт которого был взломан 24 апреля, за три недели не смогло восстановить работу веб-ресурса.
Более того, по состоянию на сегодня уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта, поэтому при заходе по адресу www.mev.gov.ua посетителям доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.
Как сообщалось, 24 апреля новый сайт Минэнергоугля Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали.
Злоумышленники требовали за восстановление 0,1 биткоина (около 900 долларов), при неуплате взломщики грозили уничтожить всю информацию с сайта через 10 часов.
После этого, Минэнергоугля вновь начало использовать свой старый сайт www.mpe.kmu.gov.ua, который с января до конца апреля не обновлялся.
Минэнергоугля создало рабочую группу для анализа причин взлома его сайта и обещало восстановить его работу в ближайшее после взлома время.