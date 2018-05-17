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В Украине заработал Apple Pay

Четверг, 17 мая 2018, 09:05
 

В Украине начала работу мобильная платежная система Apple Pay.

Первым для своих клиентов систему Apple Pay подключил Приватбанк.

Поддерживаются карты Приватбанка VISA и MasterCard.

Ранее стало известно, что два государственных банка готовят запуск в Украине технологии Apple Pay. Первым должен был стать Приватбанк, а вслед за ним - Ощадбанк.

В обоих государственных банках пока воздерживаются от комментариев.

Сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов: Touch ID, Face ID или пароль.

Сервис представлен в 2014 году в США.

За последние четыре года Apple подключила чуть более десятка стран, но активного развития сервиса не было: компания запускает всего несколько новых стран в год. Например, с начала 2018 года подключили только Бразилию.

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Экономическая правда

Приватбанк Apple
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