В Украине заработал Apple Pay

В Украине начала работу мобильная платежная система Apple Pay.

Первым для своих клиентов систему Apple Pay подключил Приватбанк.

Apple Pay заработал в Украине. Поддерживаются карты ПриватБанка VISA и MasterCard pic.twitter.com/Ofx2bYDvC2 — alexanderslev1n (@alexanderslev1n) 17 мая 2018 г.

Поддерживаются карты Приватбанка VISA и MasterCard.

Ранее стало известно, что два государственных банка готовят запуск в Украине технологии Apple Pay. Первым должен был стать Приватбанк, а вслед за ним - Ощадбанк.

В обоих государственных банках пока воздерживаются от комментариев.

Сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов: Touch ID, Face ID или пароль.

Сервис представлен в 2014 году в США.

За последние четыре года Apple подключила чуть более десятка стран, но активного развития сервиса не было: компания запускает всего несколько новых стран в год. Например, с начала 2018 года подключили только Бразилию.

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Экономическая правда