Девять спутников-шпионов: как Израиль стал космической державой

Израиль стал восьмой страной в мире, способной самостоятельно выводить космические аппараты на орбиту. Как ему это удалось?

В ночь на 10 мая 2018 года Израиль нанес авиаудар по 50 иранским позициям в Сирии. Вечером того же дня Министерство обороны Израиля опубликовало в своем twitter-аккаунте спутниковые снимки целей накануне удара.

Иранское логистическое соединение, которое было поражено вблизи Дамаска Twitter-аккаунт ImageSat International

Через несколько дней израильская компания ImageSat International, ISI, показала спутниковые снимки атакованных Израилем иранских позиций до и после авиаудара.

Полностью уничтоженные склады, Международный аэропорт Дамаска, Сирия Twitter-аккаунт Министерства обороны Израиля

Эта же компания год назад публиковала спутниковые снимки до и после массированного ракетного удара США по целям в Сирии. Снимки были сделаны всего через десять часов после завершения атаки.

Пять авиационных мастерских до и после ракетного удара dailymail.co.uk

Три ангара до и после ракетного удара dailymail.co.uk

С расчетом на собственные силы

Министерство обороны Израиля и компания ISI, наполовину принадлежащая государству Израиль, регулярно публикуют разведывательные спутниковые снимки. На них часто сфотографированы объекты военного назначения, расположенные на территории стран-соседей Израиля. Как правило, эти объекты подвергаются авиаударам со стороны Израиля и его союзников.

Спутниковую разведку Израиль ведет с помощью собственной группировки спутников, насчитывающей девять аппаратов. Большинство из них — военные, остальные — военно-коммерческие. Пять из девяти спутников Израиль создал и запустил на орбиту со своей территории своей ракетой.

Израиль стал восьмой страной в мире, которая может запускать в космос спутники. Всего таких стран десять, и Украина не входит в их число. "Экономическая правда" узнала, когда и при каких обстоятельствах появилась израильская космическая программа и что она из себя представляет.

Космическая программа

Израиль имеет сухопутную границу с Египтом, Сирией, Иорданией и Ливаном.

Он вел с ними войны разной интенсивности на протяжении всей своей истории. Израильский закон о нарушителях границы от 1954 года называет вражескими государствами Иран, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую Аравию и Йемен. Читай также Маск и Украина. Произойдет ли эта встреча? Украинцу выделили космодром в США Илон Маск о запуске Falcon Heavy: У меня в голове была картинка огромного взрыва на площадке

Космическая программа Израиля появилась в 1980-х годах не из-за войны, а благодаря миру. В 1979 году Израиль и Египет подписали мирный договор.

После этого Израиль потерял возможность совершать разведывательные полеты над Египтом с целью обнаружения скрытого накопления войск противника на своей границе.

Разведывательные спутники позволили бы постоянно следить за ситуацией, не нарушая суверенитет Египта.

В 1981 году начальник военной разведки Израиля поручил создать разведывательные спутники. На это правительство выделило 5 млн долл. В 1982 году было создано Израильское космическое агентство, которое занялось координацией разработки разведывательных спутников для Минобороны.

Спутники

В 1980-х годах конкурс на разработку спутника Ofeq 1 выиграл госконцерн Israel Aerospace Industries. Ему оппонировал другой мощный израильский военный концерн Rafael. Спутник был запущен в 1988 году. Его вес составил 156 кг.

Это был испытательный полет, в ходе которого проверялась работа солнечных батарей и радиосвязи с аппаратом. С запуском спутника Израиль стал восьмой страной в мире, запустившей собственный спутник собственной ракетой.

Страны, запустившие спутник самостоятельно

№ Страна Год запуска Название спутника 1 СССР 1957 "Спутник-1" 2 США 1958 Explorer 1 3 Франция 1965 "Астерикс" 4 Япония 1970 "Осуми" 5 Китай 1970 "Красный Восток 1" 6 Великобритания 1971 Prospero 7 Индия 1980 RS-1 8 Израиль 1988 Ofeq-1 ("Горизонт-1") 9 Иран 2009 Omid ("Надежда") 10 Северная Корея 2012 "Кванменсон-3"

Ofeq 1 — первый из одноименной серии спутников. Всего было построено девять аппаратов серии, из них первые два — полноразмерные модели. Они не несли исследовательскую аппаратуру, а использовались для проверки вывода космического аппарата на орбиту, солнечных батарей и техники связи.

Все спутники серии Ofeq, кроме одного, Израиль запустил своей ракетой со своей территории. Исключением стал Ofeq 8, запущенный в Индии.

Последствия атаки Израилем иранских позиций в Сирии сфотографировал израильский спутник Eros-B. Им управляет израильская ImageSat International.

Спутник Eros-B cultofmac.com

Eros-B был разработан и построен за 21 месяц фирмой Israel Aerospace Industries на базе спутников Eros-A и Ofeq 3. Вес Eros-B — 290 кг, высота — 2,3 м, диаметр — 1,2 м. Аппарат был запущен в 2006 году с российского космодрома "Свободный". Предполагаемый срок службы аппарата — 10-14 лет. Eros-B передает изображения в X-диапазоне на скорости 280 Мбит/с.

Спутник предназначен для съемки земной поверхности с разрешением 0,7 м. Он применяется в военных целях, для картографии, контроля и планирования инфраструктуры, сельскохозяйственного мониторинга.

11 апреля 2018 года Eros-B зафиксировал, что большая часть кораблей РФ покинула военно-морскую базу в Тартусе в связи с угрозой атаки США.

Ракета

Базой для израильского космического проекта стал опыт, накопленный израильской наукой и промышленностью в создании и боевом применении ракетной техники. Израиль — один из мировых лидеров ракетостроения.

Страна выпускает весь спектр ракетного оружия: от тактических ракет наземного, морского и воздушного базирования до огромных баллистических ракет "Иерихон", способных нести боеголовки на расстояние до 7,5 тыс км.

Ракета "Иерихон" стала платформой для создания ракеты-носителя спутников Израиля. Ракета-носитель получила название "Шавит" ("Комета"). Первый запуск состоялся в 1988 году. С 1999 года запуски стали плановыми. "Шавит" представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету.

Первые две ступени ракеты идентичны, они весят по 13 тонн. Их серийно выпускал в Израиле концерн IAI. Третья ступень построена компанией Rafael. Ступень весит около 2 тонн, двигатель работает 88 секунд. Первая и вторая ступени используются также в ракете "Иерихон-2".

Ракеты "Шавит", "Шавит-1", "Шавит-2", "Шавит-3" chiwulltun.blogspot.com

Двигатели первой и второй ступеней выводят ракету до высоты около 100 км, и по инерции ракета набирает высоту до 150 км. Далее включается двигатель третьей ступени и выводит полезную нагрузку на орбиту высотой 250-260 км.

"Шавит-1" выводит 350 кг полезной нагрузки на 240-600-километровую эллиптическую полярную орбиту. Усовершенствованная ракета "Шавит-2" выводит 350 кг полезной нагрузки на 700-километровую круговую полярную орбиту. В процессе разработки находится "Шавит-3". Она сможет вывести на 700-километровую круговую полярную орбиту полезную нагрузку 800 кг.

Из десяти запусков трех модификаций ракеты восемь оказались успешными.

Успешный запуск разведывательного спутника Ofek 11 ракетой "Шавит-2" с израильской авиабазы "Пальмахим", 13 сентября 2016 года

Космодром

Почти все военные разведывательные спутники серии Ofek Израиль запускает с авиабазы ВВС "Пальмахим" на побережье Средиземного моря. Это единственное место на планете, где запуски космических ракет проводятся не на восток, а на запад, против вращения Земли, что энергетически невыгодно.

Успешный запуск разведывательного спутника Ofek 11 ракетой "Шавит-2" с израильской авиабазы "Пальмахим", 13 сентября 2016 года defensenews.com

Причина в том, что трассу запуска можно проложить только над Средиземным морем: земли к востоку от базы заселены, при этом сопредельные страны расположены довольно близко. Трасса пуска ракет проходит возле берегов Египта и Ливии, над югом Сицилии, затем — над Гибралтарским проливом.

Из-за этого Израилю невыгодно запускать любые спутники, кроме разведывательных. В Израиле придают большое значение сотрудничеству с Бразилией в части запуска спутников с космодрома "Алкантара".

Справка

В 2016 году в Израиле проживало 8,54 млн человек. В рейтинге по размеру территории страна занимает 143 строчку. ВВП Израиля составляет 317 млрд долл, ВВП на душу населения — 36 250 долл.

Общее количество действующих спутников на 31 июля 2017 года — 1 738. Из них спутников США — 803, Китая — 204, России — 142, других стран — 589.