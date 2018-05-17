Украинцы переходят с наличных на карты — НБУ

По результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4%, что на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Общая сумма безналичных расчетов составила 272,6 млрд грн.

Для сравнения, этот показатель в 2012 году составлял лишь 12,4%, в 2015 году – 31,2%, в 2016 году – 35,5% соответственно.

Наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети Интернет – 40,5% (средний чек – 403 грн); наибольшее количество – на расчеты в торговой сети – 50,6% (средний чек – 237 грн).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составляла 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. - активных (58%).

Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал их количество увеличилось на 5% и составило 2,9 млн шт.

За этот период сеть платежных терминалов выросло на 2,4% и по состоянию на 1 апреля составляла 257,7 тыс шт, из которых 92% - торговые платежные терминалы.

При этом, на один торговый платежный терминал на месяц приходилось 476 сделок на сумму почти 113 тыс грн.

Общее количество банкоматов в Украине осталось почти без изменений и составило 18,6 тыс шт. Вместе с тем, количество программно-технических комплексов самообслуживания уменьшилось на 3,7%, составив 16,4 тыс шт.

Экономическая правда