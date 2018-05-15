OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О 8 гривнах за проезд. Тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева с 15 июля 2018 повысятся до 8 гривен.

Об Укрзализныце. Билеты на поезда Укрзализныци также подорожают, но уже на этой неделе и на 12%.

Об изменениях в законодательство. Рада разрешила россиянам и коррупционерам инкогнито покупать украинские предприятия.

О национализации Приватбанка. Компания Коломойского проиграла суд по bail-in – возвращении на счета 18,9 млн гривен, которые были списаны в ходе национализации.

О долгах. Украина до конца года должна вернуть 325 миллиардов гривен долгов.

Об оффшорах. Украина может попасть в оффшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI до 2019 года.

О криптовалюте. Народные депутаты подготовили проект закона о легализации и регулирования рынка криптовалюта в Украине.

Об МВФ. В МВФ назвали 8 ключевых реформ для роста украинской экономики.

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