RAB-тариф близко. Что это такое и почему это повлияет на жизнь миллионов украинцев

"Урядовий кур'єр" опубликовал постановление, которое вводит в действие RAB-тариф для облэнерго. ЭП объясняет, почему об этом важно знать каждому.

Пока Украина выходила из зимних праздников, "Урядовий кур'єр" 10 января опубликовал неприметный, но важный документ. Он будет влиять на жизнь и семейные бюджеты миллионов украинцев. И точно будет влиять на украинскую электроэнергетику.

Речь идет о публикации постановления Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая вводит RAB-регулирование для распределительных компаний - облэнерго.

Переход облэнерго на RAB-регулирование несколько лет является темой острых споров между политиками и экспертами. Например, премьер Владимир Гройсман несколько раз подчеркивал, что по существующей методике вводить RAB-тариф недопустимо.

Что не так с этим RAB-ом? Почему Нацкомиссия на нем настаивает? Как это касается украинских олигархов? И почему об этом стоит знать украинцам, потребляющим электричество?

Что случилось? Это означает, что государство завершило создание нормативной базы для перевода украинских энергокомпаний на так называемое RAB-регулирование. НКРЭКУ сможет ввести его со следующего квартала. Журналисты и эксперты часто применяют другие подобные определения - RAB-тарифы или "стимулирующие" тарифы. Это одно и то же.

Как это повлияет на потребителей электроэнергии? Напрямую - никак. Однако RAB-регулирование влияет на цену услуг ряда компаний. RAB вводится для компаний, которые распределяют электроэнергию, то есть доставляют ее от производителя к потребителю. Потребителю они известны как облэнерго, именно они работают с населением. Большинство этих компаний являются частными и принадлежат Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, братьям Суркисам, Константину Григоришину и группе VS Energy, которая принадлежит россиянам (Михаилу Воеводину, Евгению Гиннеру, Сергею Шаповалову и Александру Бабакову. Государство тоже имеет долю в ряде облэнерго, в некоторых - подавляющую. Услуги таких компаний формируют часть счета за электроэнергию. Именно поэтому изменение методики оценки услуг таких компаний повлияет на квитанцию ​​каждого украинском.

Зачем нужны RAB-тарифы? Распределительным компаниям нужно обновлять инфраструктуру. Речь идет об объектах, которые каждый так или иначе использует, когда потребляет электроэнергию: провода, опоры, трансформаторы. Все это требует периодического ремонта, обновления и модернизации, восстановления после непогоды. Среднее время эксплуатации распределительных электросетей в Украине превышает 40 лет. Инфраструктура изношена на 60-85%. Нагрузка на электросети возрастает. Пользователи чувствуют это в виде низкого вольтажа и отключений электроэнергии. Модернизация необходима была еще вчера. Для нее нужны суммы, измеряемые миллиардами гривен. По словам чиновников НКРЭКУ, введение стимулирующего тарифообразования позволит владельцам облэнерго модернизировать инфраструктуру. Регулятор утверждает, что RAB-тарифы позволят также заинтересовать инвесторов вкладывать средства в модернизацию инфраструктуры и покупку государственных долей облэнерго.

Допустим, что это нужно. Как они работают? Аббревиатура RAB происходит от термина Regulatory Asset Base - регуляторная база активов. Отсюда происходят все другие термины, обозначающие то же: RAB-регулирование, RAB-тарифы или "стимулирующее тарифообразование". Регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии. Это столбы, трансформаторы, провода - все, что образует сетевую инфраструктуру. По новым нормам, теперь облэнерго смогут гарантированно получать определенный уровень доходности, который будет высчитываться от стоимости активов. И здесь важно различать, что есть уже существующие активы в облэнерго, а есть те, которые они еще не создали - новые. Постановление НКРЭКУ устанавливает для обоих одинаковый уровень доходности - 12,5%. Это означает, что в свои тарифы облэнерго ежегодно будут закладывать 12,5% стоимости своих активов - старых и новых. Если еще проще - речь идет фактически о стоимости самих облэнерго. Например, если облэнерго стоит 1 млрд грн, то компания сможет заложить в тариф на распределение электроэнергии 125 млн грн.

А как облэнерго работают сейчас? В Украине облэнерго и все монополисты, деятельность которых регулирует НКРЭКУ, работают по принципу "затраты+". Тариф облэнерго утверждает НКРЭКУ. Комиссия использует данные о расходах, необходимых для осуществления деятельности монополиста. Регулятор может не утвердить часть расходов облэнерго, если посчитает их необоснованными. К обоснованной сумме расходов комиссия добавляет несколько процентов "нормы прибыли". Вроде все хорошо: регулятор проверяет, не закладывает ли монополист лишних расходов, следит, чтобы его прибыль не превышала нормативную и потребители не платили чрезмерно. Все довольны. На самом деле картина несколько сложнее. Тарифообразование по схеме "затраты+" стимулирует облэнерго раздувать свои расходы. Например, если утвержденная НКРЭКУ норма прибыли составляет 3%, то нормативная прибыль на расходы в размере 1 млрд грн составит 30 млн грн. С 2 млрд грн - 60 млн грн. Итак, при сегодняшней модели тарифообразования облэнерго заинтересованы в раздувании расходов и не заинтересованы в уменьшении потерь электроэнергии в сетях. Ведь если эти потери будут уменьшены, то уменьшится и сумма, которую они получают как "норму прибыли".

Чем RAB лучше? RAB-тарифы при правильном внедрение стимулируют облэнерго к сокращению расходов и модернизации сетей. Если компания будет знать, что за следующие пять лет она заработает фиксированную сумму - процент стоимости ее активов, она будет заинтересована становиться более эффективной. Опыт развитых стран свидетельствует о высокой эффективности стимулирующего регулирования. Например, Великобритании удалось вдвое сократить расходы распределительных компаний и тарифы на передачу электроэнергии за 15 лет. В Румынии изношенность активов уменьшилась с 75% до 48% в течение 2004-2011 годов. Кроме того, в развитых странах RAB-тарифы предоставляются с целью улучшения качества услуг: уменьшение количества отключений потребителей, улучшение качества электроэнергии. Однако RAB - сложный инструмент. Для достижения таких результатов его нужно должным образом внедрить.

Допустим, что это так. Почему тогда вокруг решения НКРЭКУ столько шума? Регулятор заложил в методику установления RAB-тарифов доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых и на новые инвестиции, и на старые активы. Вероятно, процент доходности для обоих типов активов должен быть разным. Старые активы уже оплачены потребителями через тариф, а их поддержка стоит меньше, чем создание новых. Однако регулятор назначил одинаковую доходность для всех активов. Такое решение переводит выплату 12,5% стоимости активов облэнерго на потребителя. Если облэнерго оценено, например, в 9 млрд грн, было приватизировано несколько лет назад за 300 млн грн, и его владелец не вкладывал средства в модернизацию инфраструктуры, то назначение такой доходности не является обоснованным. 12,5% от 9 млрд грн будет составлять 1,125 млрд грн. Иными словами, владелец облэнерго получит более 1 млрд грн, не вложив никаких средств в инфраструктуру, которую он приватизировал по заниженным ценам. Теперь о новых активах. Вероятно, 12,5% доходности на новые активы - это мало. Такой уровень доходности не будет способствовать привлечению средств инвесторов или кредитов для расширения или модернизации сетей. Причина банальна: инвестору выгоднее положить эти деньги на депозит, ведь доходность депозита в Украине выше 12,5%.

Подождите, а кто оценивал облэнерго? Откуда эти 9 миллиардов? Чем больше стоимость регуляторной базы активов, тем больше будет утвержден доход на эти активы. Оценкой стоимости активов облэнерго занимается Фонд государственного имущества. Он утверждает методологию оценки. Методология определяет, сколько стоят распределительные компании, а следовательно - сколько дохода они будут получать. В 2017 году чиновники фонда решили пересмотреть методологию оценки активов облэнерго. Одно изменение в формуле увеличило их стоимость вдвое, а значит - вдвое увеличились тарифы для потребителей.

Если облэнерго получают больше, то тарифы для населения вырастут. Насколько? "Введение RAB-тарифов повысит цену на электроэнергию", - сказал в 2016 году председатель НКРЭ Дмитрий Вовк. Тогда он прогнозировал, что рост составит 10%. Собеседники на энергетическом рынке рассказывают, что рост может быть более существенным. По подсчетам эксперта Андрея Геруса, тарифы облэнерго в результате введения RAB-тарифов вырастут втрое и суммарно составят до 30 млрд грн в год. При этом рост тарифа не обязательно ляжет на плечи населения. Кроме населения, в Украине есть небытовые потребители: предприниматели, малый, средний, крупный бизнес, бюджетные учреждения и организации. На кого возложат рост тарифа - определит комиссия. Возможно, поделят на всех.

Когда это вообще начнёт работать? НКРЭКУ сможет утверждать RAB-тарифы для облэнерго с апреля 2018 года. При этом облэнерго должны соответствовать ряду критериев. В частности, в них не должно быть задолженности перед ГП "Энергорынок". Кроме того, компаниям придется проводить общественные слушания по поводу утверждения RAB-тарифа. Таким образом, регулятор будет решать, какие облэнерго получат новый тариф, а какие будут работать по схеме "затраты+".

Хорошо. Если модернизация нужна, но решение НКРЭКУ плохое, то как быть? Разница между плохими и хорошими решениями часто заключается в деталях. В случае с RAB-тарифами речь идет прежде всего о нормативных процентах доходности на старую и новую базы активов. Для старых активов их нужно существенно уменьшить. Для новых активов норму доходности следует увеличить. Насколько - это предмет дискуссии. Увеличеные процентные ставки позволят смотивировать распределительные компании привлекать средства на модернизацию сетей и создание новых активов, потому что они будут приносить больше дохода. Кроме того, важным моментом является контроль за использованием тарифных денег. Необходимы гарантии, что регулятор и правоохранительные органы действуют независимо и прозрачно, имеют достаточно полномочий для сбора информации. Без этого облэнерго смогут продолжить вывод средств, полученных от RAB-стимулирования, и не обеспечат лучшего качества поставки электроэнергии потребителям.