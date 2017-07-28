"Стимулирующие" тарифы от НКРЭ обогатят владельцев облэнерго на 30 миллиардов

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование, которое позволит облэнерго, по оценкам экспертов, дополнительно получать до 30 млрд гривен ежегодно

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКП 27 июля.

"В четверг комиссия полностью завершила формирование нормативной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование) для дистрибуции электроэнергии и передачи магистральными сетями", - сообщил на своей странице в Facebook глава комиссии Дмитрий Вовк.

Он утверждает, что переход на стимулирующее регулирование позволит энергокомпаниям привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в долгосрочной перспективе и снизить тарифы.

Исходя из документа, комиссия собирается заложить в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и так же 12,5 годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).

По данным ЭП, весной 2016 года рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам.

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, это даст возможность владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно.

"Такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза и потребует дополнительных более 30 млрд грн в год", - говорит он.

Также он отмечает, что "старая база" активов облэнерго была оценена по новой методике и поэтому их стоимость возросла вдвое.

Кроме этого, он считает, что ставка 12,5% на новую базу не будет побуждать облэнерго инвестировать в развитие сетей (сейчас банки предлагают около 15% годовых для вкладов - ЭП).

В прошлом году в интервью "Экономической правде" Вовк рассказывал, что если за год все компании перейдут на стимулирующий тариф, цена электроэнергии может вырасти на 10%.

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.