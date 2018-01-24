Плюс 30 миллиардов олигархам: решение о RAB-тарифах вступило в силу
Кабинет министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.
Постановление о внесении изменений в предыдущее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было опубликовано в газете "Урядовый курьер" и вступило в силу с 10 января.
Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).
Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).
Предварительной версией постановления предусматривалось установить 14,79% доходности на новую базу и 5% - на старую базу.
Впрочем, предыдущая версия постановления не была опубликована правительством, и не вступала в силу.
Текущая редакция опубликована, вступила в силу, и НКРЭ уже может устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с нового квартала (с 1 апреля 2018 года).
Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будут приниматься Нацкомиссией в ручном режиме.
Какие энергокомпании будут переведены на новые тарифы - пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, в 2016 году рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам.
|
Енергопостачальні компанії (обленерго)
|
Власники
|
ПАТ "Полтаваобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 48,8%
Ігор Коломойський - 48,8%
|
ПАТ "Вінницяобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 72,4%
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка — Макар Пасенюк) - 25,0%
|
ПАТ "Чернігівобленерго"
|
Костянтин Григоришин – 36,5%
Ігор Коломойський - 36,5 %
|
ПАТ "Сумиобленерго"
|
Костянтин Григоришин - 34%
Ігор Коломойський - 34%
Держава - 25%
|
ПАТ "Львівобленерго"
|
Ігор Суркіс - 89,1%
|
ПАТ "Кіровоградобленерго"
|
VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 83%
|
ПАТ "Київобленерго"
|
VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 89,1%
|
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"
|
Ігор Суркіс - 88%
|
ПАТ "Дніпрообленерго"
|
Рінат Ахметов - 51,5%
Костянтин Григоришин - 8%
Ігор Коломойський - 8%
Держава - 25%
|
ПАТ "Київенерго"
|
Рінат Ахметов - 72,4%
Держава - 25%
|
ПрАТ ЦЕК
|
Костянтин Григоришин
Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.
После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.
Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.
По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение новых тарифов позволит владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно, поскольку "такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза".
Также он отмечает, что "старая база" активов облэнерго была оценена по новой методике и поэтому их стоимость возросла вдвое.
Кроме этого, он считает, что ставка 12,5% на новую базу не будет побуждать облэнерго инвестировать в развитие сетей, поскольку банки предлагают более высокие процентные ставки по вкладам.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.
При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.
Экономическая правда