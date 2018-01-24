Плюс 30 миллиардов олигархам: решение о RAB-тарифах вступило в силу

Кабинет министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление о внесении изменений в предыдущее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было опубликовано в газете "Урядовый курьер" и вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Фактически это означает, что облэнерго, для которых будет введено RAB-регулирование, смогут дополнительно получать 12,5% доходности на старые активы, которые у них есть, и на новые активы (все то, что они построят после введения нового регулирования).

Предварительной версией постановления предусматривалось установить 14,79% доходности на новую базу и 5% - на старую базу.

Впрочем, предыдущая версия постановления не была опубликована правительством, и не вступала в силу.

Текущая редакция опубликована, вступила в силу, и НКРЭ уже может устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго с нового квартала (с 1 апреля 2018 года).

Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будут приниматься Нацкомиссией в ручном режиме.

Какие энергокомпании будут переведены на новые тарифы - пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, в 2016 году рассматривались 11 облэнерго, которые смогут работать по RAB-тарифам.

Енергопостачальні компанії (обленерго) Власники ПАТ "Полтаваобленерго" Костянтин Григоришин - 48,8% Ігор Коломойський - 48,8% ПАТ "Вінницяобленерго" Костянтин Григоришин - 72,4% ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка — Макар Пасенюк) - 25,0% ПАТ "Чернігівобленерго" Костянтин Григоришин – 36,5% Ігор Коломойський - 36,5 % ПАТ "Сумиобленерго" Костянтин Григоришин - 34% Ігор Коломойський - 34% Держава - 25% ПАТ "Львівобленерго" Ігор Суркіс - 89,1% ПАТ "Кіровоградобленерго" VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 83% ПАТ "Київобленерго" VS Energy (росіяни Гінер, Бабаков, Воєводін) - 89,1% ПАТ "Прикарпаттяобленерго" Ігор Суркіс - 88% ПАТ "Дніпрообленерго" Рінат Ахметов - 51,5% Костянтин Григоришин - 8% Ігор Коломойський - 8% Держава - 25% ПАТ "Київенерго" Рінат Ахметов - 72,4% Держава - 25% ПрАТ ЦЕК Костянтин Григоришин

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение новых тарифов позволит владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно, поскольку "такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза".

Также он отмечает, что "старая база" активов облэнерго была оценена по новой методике и поэтому их стоимость возросла вдвое.

Кроме этого, он считает, что ставка 12,5% на новую базу не будет побуждать облэнерго инвестировать в развитие сетей, поскольку банки предлагают более высокие процентные ставки по вкладам.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.

Экономическая правда