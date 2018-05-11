OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О НАБУ и Ахметове. Национальное антикоррупционное бюро расследует импорт неликвидного угля с повышенным содержанием серы компанией ДТЭК.

О Нацбанке и монетах. Национальный банк собирается запустить в обращение серебряную монету номиналом 10 гривен под названием "Копание картошки", посвященную выращиванию этой культуры в Украине.

Об автопроизводстве. В апреле силами шести украинских заводов было изготовлено 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в марте.

Об угле. Кропачев купил еще одну горно-обогатительную фабрику у окружения Януковича.

Об СБУ и ГПУ. Министр финансов Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру и Службу безопасности.

О космосе. SpaceX во второй раз попытается запустить модернизированный Falcon 9. Прошлый запуск не состоялся из-за включения системы автоматической отмены.

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Почему украинцы против рыночных реформ

Большинство украинцев против либеральных реформ — рынка земли или приватизации. Реформаторы объясняют это советским менталитетом, но это не так.