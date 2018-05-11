Мінфін хоче урізати витрати на СБУ і ГПУ

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про необхідність скорочення витрат на Генеральну прокуратуру і Службу безпеки.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое Время".

"Сьогодні у нас кількість прокурорів на тисячу осіб населення найвища в Європі. Далі - Служба безпеки. Я в першу чергу маю на увазі економічні підрозділи. Краще на контррозвідку виділяти більше грошей, адже вона реально захищає нашу незалежність. У скороченні бюджетів ГПУ і СБУ ми не тільки економимо витрати, але ще і даємо додаткові стимули для розвитку економіки", - сказав міністр.

За його словами, таке скорочення буде компенсатором втрат при веденні податку на виведений капітал, який не підтримали у Міжнародному валютному фонді через ризики для економіки.

"Навіть якщо будуть втрати для бюджету, а з огляду на те, що у перші роки вони будуть, ми повинні знайти компенсатори", - додав Данилюк.

Як повідомлялося, 8 лютого 8 депутатів зареєстрували у Верховній Раді проект постанови, де пропонують визнати роботу Міністерства фінансів незадовільною й звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

21 грудня 2017 року Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в спробах перешкоджати розслідуванню щодо Приватбанку і виступив з вимогою відставки генпрокурора Юрія Луценка.

20 грудня нардеп Сергій Лещенко оприлюднив лист одіозного співробітника Генпрокуратури Костянтина Кулика до СБУ з вимогою перевірити створений Данилюком і Міхеілом Саакашвілі "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Влітку 2017 року Генпрокуратура підозрювала міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити Данилюка.

4 вересня Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків Данилюком.

На початку листопада Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно міністра.

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