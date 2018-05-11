НАБУ розслідує чергову справу щодо компанії Ахметова

Національне антикорупційне бюро розслідує імпорт неліквідного вугілля з підвищеним вмістом сірки компанією ДТЕК.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook експерт з енергетики і колишній член НКРЕ Андрій Герус.

"Ще одне кримінальне провадження НАБУ… цього разу "за фактом заволодіння майном службовими особами енергохолдингу ДТЕК", які імпортували із США неліквідне вугілля із високим вмістом сірки 3,33%-3,46%, а у тарифах отримували "Роттердам+". Хоча у "Роттердамі" норма сірки - менше 1%", - заявив Герус.

За його словами, ДТЕК купувала екологічно шкідливе вугілля задешево, "проганяла" його через свого швейцарського трейдера DTEK Trading S.A., підвищуючи ціну на 20 доларів за тонну.

"Із роздутою завищеною вартістю вже імпортували в Україну і представляли його усім, як "дороге американське вугілля", - написав Герус.

Як зазначає експерт, керівники Міненерго та НКРЕКП "з радістю вірили у це "дороге американське вугілля" і показували його на презентаціях, як обґрунтування, коли знову піднімали тарифи на електроенергію".

Нагадаємо, НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

В квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

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Економічна правда