В Україні впало автовиробництво

В квітні 2018 року силами шести українських заводів було виготовлено 675 автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє Укравтопром.

Статистику легкового сегмента вітчизняного автопрому як і раніше продовжує формувати тільки великовузлове складання автомобілів марки Skoda, обсяг випуску яких в квітні впав на 10% до березневого результату.

Всього в минулому місяці було зібрано з шкодівських машинокомплектів 615 авто.

Виробництво автобусів за місяць знизилося на 13% і становило 54 одиниці.

Три автобуси виробив "ЗАЗ", по одному – корпорація "Богдан" і чернігівський автозавод корпорації "Еталон", завод "Часівоярські автобуси" виготовив 14 автобусів і "Черкаський автобус" – 35 одиниць.

Комерційних автомобілів в квітні було вироблено 6 штук – один на ЗАЗі і п’ять на заводі "Черкаський автобус". Такий показник на 79% менше березневого результату.

У статистиці відсутні дані по КрАЗу, який з незрозумілих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в Україні було зареєстровано 6,5 тисячі вживаних автомобілів, що на 44% більше ніж у квітні минулого року.

Економічна правда