SpaceX запускає модернізовану ракету Falcon 9

Інженери компанії SpaceX готуються повторно запустити істотно модернізовану ракету Falcon 9, оснащену принципово новим багаторазовим розгінним блоком.

Як повідомляє Інтерфакс, спочатку планувалося, що запуск відбудеться в четвер, 10 травня, на космодромі на мисі Канаверал, проте його довелося перенести через технічні неполадки.

Тепер планується, що пуск пройде в п'ятницю, 11 травня, о 23:14 за київським часом.

Ракета повинна вивести на орбіту бангладеський телекомунікаційний супутник.

Планується, що через вісім хвилин після пуску розгінний блок приземлиться на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Глава компанії Ілон Маск заявив, що Falcon 9 на цей раз оснащена розгінним блоком Block 5.Его конструкція розрахована на те, щоб блок можна було використовувати до 10 разів без ремонтних робіт. За словами Маска, в цілому за умови своєчасного ремонту такий розгінний блок можна буде використовувати до 100 разів.

Американські ЗМІ відзначають, що в минулому в SpaceX практикували багаторазове використання першого ступеня ракет, однак потім на їх підготовку до повторного запуску йшли місяці. Крім того, на практиці поки одна і та ж ступінь використовувалася не більше двох разів. Однак в наступному році інженери компанії хочуть домогтися того, щоб використовувати один і той же блок для двох запусків протягом доби.

В цілому, як зазначає газета The WSJ, Маск прагне до того, щоб якомога більше компонентів ракети можна було використовувати багаторазово, так як це дозволить дуже істотно знизити витрати на запуски у космос.

Згідно з його підрахунками, в даний час на запуск ракети йде від 50 млн до 60 млн доларів, але при успішному багаторазовому використанні компонентів в майбутньому можна буде знизити цю цифру до 5-6 млн доларів.

У свою чергу, телеканал CNBC підкреслює, що нинішня версія Falcon 9, вірогідно, стане фінальною. Цю ракету в SpaceX мають намір надалі використовувати як основну "робочу конячку" для того, щоб виводити на орбіту космічні апарати.

Нагадаємо, американська приватна космічна компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9 через увімкнення системи автоматичного скасування.

Раніше Федеральна комісія із зв'язку США компанії SpaceX дала дозвіл на розгортання системи глобального супутникового інтернету Starlink.

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Економічна правда