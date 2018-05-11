Кропачев купил еще одну фабрику у окружения Януковича

Под контроль группы "Укрдонинвест" неофициального куратора угольной отрасли Виталия Кропачева перешла горно-обогатительная фабрика "Богучарская".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, контроль над фабрикой осуществляется Кропачевым через ООО "Антрацитсервис", которому принадлежит целостный имущественный комплекс ГОФ.

Виталий Кропачев отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Согласно ст. 42 Конституции Украины каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом", - сообщил он ЭП в ответ на вопрос о проведенной сделке.

По официальным данным, собственниками ООО "Антрацитсервис" являются Светлана Сафонова и Олег Кардаш-Александров (оба – Донецк).

По данным ЭП, Сафонова и Кардаш-Александров представляли интересы бывшего депутата ВР Игоря Гуменюка.

ГОФ "Богучарская" расположена в городе Димитров (сейчас – Мирноград), Донецкой обл. Занимается обогащением угля шахт ГП "Красноармейскуголь", которое неофициально контролируется Виталием Кропачевым.

Как сообщала ЭП, ранее Кропачев выкупил у Гуменюка ООО "Краснолиманское", владеющее правами на разработку угольных пластов одноименного ГП.



Широкую известность на энергорынке Гуменюк получил в 2013 году, когда публично заявил о покупке госпакета акций "Донбассэнерго". Впоследствии выяснилось, что в этой сделке Гуменюк представлял интересы Александра Януковича – старшего сына экс-президента.

На энергорынке Кропачев воспринимается как ставленник Игоря Кононенко - армейского друга президента Петра Порошенко.

Дмитрий Рясной, ЭП