OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

Об аннексии Крыма и Гааге. Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма.

О проблемах украинской экономики. Существенными рисками для экономического роста Украины является запланированые в 2018-2020 годах крупные погашения госдолга в иностранной валюте, а также будущие президентские и парламентские выборы.

О пенсионной реформе. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев рассказал об особенностях новой модели пенсионной реформы.

О "черных" риэлторах. Фонд государственного имущества завершает работу над созданием Единой базы данных оценки недвижимости. "Черные" риэлторы должны исчезнуть.

О "большой приватизации". Правительство утвердило список госпредприятий для продажи на 2018 год.

О санкциях. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

О ценах на газ. Министерство энергетики и угольной промышленности предложит правительству сохранить цену на газ для населения на текущем уровне.

О китайских смартфонах. Известный китайский бренд объявил о прекращении производства смартфонов. И виноват в этом Трамп.

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Пенсионная реформа дала сбой, или Почему введение второго уровня под угрозой

По закону, второй уровень пенсионной системы — обязательный накопительный — должен заработать 1 января 2019 года. Похоже, этого не будет.

О раковой опухоли украинской экономики, или Как земельный мораторий вредит каждому украинцу

В Украине продолжает действовать чрезвычайно экзотическое как для цивилизованного государства явление — запрет на продажу аграрных земель. Мораторий вредит владельцам паев, фермерам и экономике страны. Выигрывают только олигархи.