Російські банки та компанії в Україні можуть націоналізувати

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що вносить зміни до закону "Про санкції", яким пропонується націоналізувати майно російських державних компаній та банків.

Відповідний законопроект №8340 вніс до парламенту депутат від "БПП" Роман Зварич.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, "держава повинна відповідним чином реагувати на дії осіб, які здійснюють терористичну діяльність, що створює загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

Серед заходів, які пропонується застосовувати у вигляді санкцій до Росії, зокрема, припинення діяльності російських компаній на території України та їхня передача у державну власність.

"На законодавчому рівні запровадження саме таких секторальних санкцій не врегульовано", — пояснюють автори закону.

Нагадаємо, у травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Економічна правда