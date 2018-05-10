Міненерговугілля пропонує не підвищувати ціну на газ для населення
Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонує уряду зберегти ціну на газ для населення на поточному рівні.
Про це повідомив глава Міненерговугілля Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжили дію 187-ї постанови до 1 червня, до 1 червня ціна не може змінитися. Якщо з 1 червня не з'явиться ніяка постанова, то ціна PSO (спеціальні зобов'язання, Public service obligation - ЕП) буде така ж, як і комерційна. Незалежно від НАК "Нафтогаз", - сказав він.
"Міністерство енергетики подасть на розгляд Кабміну постанову, в якій пропонується незмінна ціна на газ для населення", - додав Насалик.
Раніше повідомлялося, що координаційна рада з питань проведення реформ в паливно-енергетичному комплексі в найближчі кілька тижнів розгляне питання тарифоутворення на газ.
У березні 2018 року Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.
Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).
Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
Економічна правда