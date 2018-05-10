Велика приватизація: Уряд затвердив список держпідприємств для продажу
Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.
Кабмін доручив уповноваженим органам управління об'єктами держвласності в місячний термін з моменту ухвалення рішення про приватизацію забезпечити передачу органам приватизації функцій з управління ними.
Як повідомляв раніше голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, до переліку приватизації на 2018 рік увійшли 26 підприємств.
Зокрема, це ПАТ "Центренерго", низка обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Азовмаш", "Турбоатом", "Електроважмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Украгролізинг", ПАТ "Аграрний фонд" та Державна продовольчо-зернова корпорація.
Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21,3 млрд грн.
Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.
Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.
Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.
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Економічна правда