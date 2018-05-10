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ЄБРР назвав головні ризики для української економіки

Четвер, 10 травня 2018, 16:46
 

Істотними ризиками для економічного зростання України є заплановані в 2018-2020 роках великі погашення держборгу в іноземній валюті, а також майбутні президентські і парламентські вибори.

Про це йдеться в огляді Європейського банку реконструкції та розвитку, передає Finclub.

Зростання економіки України залишається відносно повільним, незважаючи на прогнозоване збільшення в 2018 році.

ЄБРР залишив незмінним прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3% і очікує збереження відповідного темпу зростання в 2019 році.

У банку також звернули увагу на високу невизначеність щодо подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом на тлі зниження рішучості влади в реалізації необхідних реформ.

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.

Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.

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