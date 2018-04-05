OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О "Северном потоке - 2". Народные депутаты приняли постановление "Об обращении к мировому сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток - 2". Между тем Финляндия разрешила его строительство.

Об "Ощадбанке". Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный назвал причины многомиллиардной докапитализации государственного банка в 2014-2017 годах.

Об инвестициях. ICU отсудила 2,7 миллиарда гривен в "Донецкстали". А выкупила задолженность перед этим за 330 миллионов гривен.

О международных резервах. Международные резервы в марте 2018 сократились на 1,2% - до 18,191 миллиарда долларов в связи с платежами по внешнему долгу.

О евробондах "Метинвеста". Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила евробондов на 1,35 миллиарда долларов.

О Порошенко. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности. И просит безотлагательно его принять.

О 4G. За первую неделю работы 4G-сети ею воспользовались более миллиона украинцев: 600 тысяч пользователей Vodafone и 400 тысяч пользователей lifecell.

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