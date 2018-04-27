OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чем все говорили сегодня?
О новых монетах. Национальный банк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.
О ФЛП-пенсионеров. Верховный суд освободил физлиц-предпринимателей на пенсии от уплаты единого социального взноса.
О Wizz Air. Венгерский лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.
О государственной помощи. Министерство финансов представило для общественного обсуждения проект закона о верификации и мониторингу государственных выплат.
О рейсах Борисполя. В 2017 году в Борисполе сорвалось около 20% рейсов.
О горячей воде. Почти весь Киев будет без горячей воды до лета.
О блокчейне. В Америке на блокчейне будут заключать браки, а в Испании выдали первый в мире кредит.\
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