OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О новых монетах. Национальный банк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.

О ФЛП-пенсионеров. Верховный суд освободил физлиц-предпринимателей на пенсии от уплаты единого социального взноса.

О Wizz Air. Венгерский лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.

О государственной помощи. Министерство финансов представило для общественного обсуждения проект закона о верификации и мониторингу государственных выплат.

О рейсах Борисполя. В 2017 году в Борисполе сорвалось около 20% рейсов.

О горячей воде. Почти весь Киев будет без горячей воды до лета.

О блокчейне. В Америке на блокчейне будут заключать браки, а в Испании выдали первый в мире кредит.\

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