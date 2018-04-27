Wizz Air запускає нові маршрути з Києва

Угорський лоукостер Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва: до Відня, Франкфурта-на-Майні та Берлін-Шенефельда.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, передає кореспондент ЕП.

Польоти в столицю Австрії почнуться з 28 жовтня 2018 року, в той час як в німецькі міста лоукостер почне здійснювати рейси вже з 1 липня.

Із запуском рейсу Київ — Франкфурт-на-Майні WizzAir відмовиться від польотів у Франкфурт—Хан.

Рейси виконуватимуться щодня (перші два тижні рейси до Німеччини будуть здійснюватися 4 рази на тиждень, а потім щодня). Ціна квитків стартує від 980 гривень в одну сторону.

Загальна кількість напрямків угорського лоукостера з Києва збільшиться з 21 до 23.

Джонс нагадав, що компанія збільшить флот на базі в Києві з двох до трьох літаків, що додасть 100 мільйонів доларів інвестицій, і створить близько 100 робочих місць в екіпажі і обслуговуючого персоналі.

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