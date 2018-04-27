В Україні вводять в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
З 27 квітня Національний банк вводить в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.
Вони поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.
Протягом 2019-2020 років Нацбанк введе в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень.
Спеціально вилучати паперові банкноти не будуть. Просто припинять їх друк, а також не будуть поповнювати ними грошовий обіг.
Нові монети будуть діяти паралельно з паперовими гривнями старого зразка.
У НБУ пояснили, що монети можуть служити до 20 років, а паперові в середньому близько року.
Планова заміна грошей допоможе заощадити до 1 млрд грн на їх друк.
Нагадаємо, Національний банк презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.
Вводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно: перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках.
Економічна правда